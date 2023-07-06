澤倫斯基稱武器交付慢 令反攻計畫延誤

（法新社華盛頓5日電） 烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的電視專訪中表示，外國軍援烏克蘭的武器交付速度慢，已延誤基輔的反攻計畫，也讓俄羅斯有更多時間設置地雷並加強佔領區內的防禦措施。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幾天前在烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）接受美國有線電視新聞網 （CNN）主持人柏奈特（Erin Burnett）專訪時透露，烏克蘭6月初發動反攻，但他曾尋求在更早之前展開行動。

澤倫斯基在預錄的採訪中透過翻譯表示：「由於在戰場上遭遇某些困境，我軍反攻速度開始放緩。那裡到處都布滿地雷。」

澤倫斯基說：「我希望我們的反攻行動能更早開始，因為大家都明白，要是反攻較晚才展開，那麼我們就有更大一部分領土將被埋雷。」

他說，他早在反攻前就告知美國及歐洲領袖，武器供應不足將導致更多傷亡。

澤倫斯基說：「我感謝美國帶頭表達對我國的支持，但我已向他們及歐洲領袖說過，我們希望更早展開反攻，為此我們需要一切武器及物資。」

「為什麼（要早點反攻）？單純是因為要是我們越晚開始，進展就會越慢，我們將損失更多性命，因為所有地方都布滿地雷，而我們必須穿越這一切。」

澤倫斯基也主張可將歐美軍援的F-16戰機視為「人道主義」支援，因為要是俄國決定不延長由聯合國（UN）及土耳其斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI），烏克蘭可以利用F-16戰機來維持航運走廊的開放。黑海穀物倡議預計將於7月17日到期。

澤倫斯基說：「F-16戰機讓我們有望替這條走廊建立防禦措施。」

© 2023 AFP