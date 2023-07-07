羅馬尼亞將設培訓中心訓練烏克蘭飛行員駕F-16

（法新社羅馬尼亞首都布加勒斯特6日電） 羅馬尼亞今天表示，將成立一個區域培訓中心，訓練包括烏克蘭在內的各國飛行員，操縱美國制的F-16戰機。烏國政府表示，需要F-16戰機來對抗俄羅斯的入侵。

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在美國5月允許後，數個歐洲國家便想要幫助烏克蘭飛行員學習駕駛F-16戰機。

羅馬尼亞國防最高委員會（Supreme Council of National Defense）在開會後發布新聞稿說：「（我們）將與其他盟國和設計這款戰機的公司，一起在羅馬尼亞建立區域培訓中心，來訓練駕駛這些戰機的飛行員。」

聲明中稱：「羅馬尼亞的F-16戰機飛行員將在這裡受訓，這個地方稍後也會開放給來自北大西洋公約組織（NATO）盟國及合作夥伴的飛行員，包括烏克蘭飛行員。」

聲明指，這個訓練中心將滿足「盟國和地區夥伴的訓練需求」。

荷蘭帶頭推動訓練烏克蘭F-16戰機飛行員，國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）上個月表示，希望今年夏天就開始進行。

波蘭也宣布準備訓練烏克蘭飛行員操縱F-16戰機，在此同時，丹麥正在國內進行協助培訓的最後準備工作。

羅馬尼亞與烏克蘭接壤的邊境長達650公里，羅國有一支F-16機隊，是由葡萄牙買進的17架二手戰機組成，也和挪威簽下合約，要再買進32架二手F-16戰機。

羅馬尼亞還計畫買進美國最新的F-35戰機，但可能需要幾年的時間。

© 2023 AFP