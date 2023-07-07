菲律賓泰勒絲模仿者開唱 數千粉絲擠爆商場

（法新社馬尼拉7日電） 美國流行樂壇天後泰勒絲近期展開The Eras Tour巡迴演唱會，亞洲場只有東京和新加坡，菲律賓歌迷只好在商場觀賞知名泰勒絲模仿者表演過乾癮，這位變裝皇後歌手因而爆紅。

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戴着金色長假髮、身穿金色亮片流蘇洋裝的菲律賓變裝皇後希什（Taylor Sheesh）今天在馬尼拉一家購物中心的舞台上對嘴演唱，模仿泰勒絲（Taylor Swift）的肢體動作，數千名死忠粉絲尖叫聲不斷。

現年28歲的希什本名為柯羅奈爾（Mac Coronel），2017年開始模仿泰勒絲。今年5月她在一個購物中心模仿泰勒絲，獨力表演1個半小時，讓她在菲律賓的人氣迅速飆升。

柯羅奈爾在後台接受法新社訪問時說：「她（泰勒絲）在這裡非常受歡迎。」她在家人的幫助下搶到一張泰勒絲新加坡演唱會的門票。

當被問及看到泰勒絲現場表演會有何感受時，希什說：「我會開心得要死。」

希什希望將自己表演帶到菲律賓各地更多的購物中心，但沒有幻想過自己會比她的偶像更受歡迎。

希什說：「我不想將泰勒絲拿來做比較。我永遠都會是泰勒絲的死忠粉絲。」

© 2023 AFP