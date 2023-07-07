韓國政府：福島核處理水排放 對韓國影響可忽略

（法新社首爾7日電） 韓國國務調整室今天舉辦記者會發布研究報告表示，日本計畫排放入海的福島核處理水，對韓國影響「可忽略無視」，希望能藉此平息民眾對此問題日益加深的憂慮。

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國際原子能總署（IAEA）本周批准一項長達數十年的計畫，同意日本排放「核處理水」入海。福島第一核電廠在311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過凈化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，稱為「核處理水」

不過這項排放計畫遭到韓國民眾普遍反對和抗議，甚至擔心核污水排海會污染海水，希望在核污水排入海洋之前，多囤一些用海水提取的鹽，進而引發恐慌性食鹽搶購潮。

韓國國務調整室室長方文圭（Bang Moon-kyu）在記者會上表示，韓國對日本的排放計畫進行獨立審查，結果認為日本將達到或超越主要的國際標準。

方文圭表示，這項研究重點是核處理水的排放，是否會影響韓國水域，結果發現其影響「可忽略無視」。 方文圭說，從福島排放到太平洋的核處理水，需要長達10年時間才能迴流至朝鮮半島附近。

方文圭補充說，當核處理水返回韓國水域附近時，「預計輻射水準約為正常時期均值的10萬分之1」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）今天將訪問首爾，但該機構的審查並未減緩韓國國內對排放計畫的強烈反對，一些反對派議員甚至絕食抗議。 自6月26日以來一直在首爾國會絕食抗議的國會議員禹元植（Woo Won-shik，音譯）向法新社表示：「日本希望將廢水排入海，因為這是最簡單、最便宜的方法。」 核電廠還需要幾十年時間才會退役，但營運商東京電力（TEPCO）面臨現場積水超過133萬立方公尺的急迫問題。這些水是地下水、滲入該地區的雨水和冷卻水的混合。

但韓國議員和民間團體聲稱有多種安全，但更昂貴的替代方案處理這些水，例如將處理過的水深埋地下，或者讓其蒸發。

© 2023 AFP