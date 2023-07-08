俄烏戰爭滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

（法新社基輔8日電） 俄羅斯全面入侵烏克蘭今天滿500天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問黑海的蛇島。戰爭開打初期，島上的烏克蘭守軍以剽悍態度抵抗俄國軍艦，一戰成名。

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澤倫斯基在今天發佈於社群媒體的影片中說，「今天我們來到蛇島（Snake Island），這個永遠不會被佔領者征服的地方，就像整個烏克蘭。因為我們是勇者的國家」。

澤倫斯基在這段沒有標示日期的影片中搭船抵達蛇島，並在一座紀念碑前獻花。他說，「我想要從這裡、從這個代表勝利的地方，為了過去500天，向我們的每一名士兵致上感謝」。

莫斯科曾在去年2月24日入侵烏克蘭不久後奪取蛇島，當時一段無線電對話曝光後引發轟動。俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）喊話要島上烏克蘭守軍投降，卻被回應「俄羅斯軍艦，去死吧你」。

島上烏克蘭士兵隨後遭到俘虜，但之後在兩國換囚時獲釋。

這段對話傳遍全球，成為烏克蘭抗戰的宣傳主題，甚至出現在海外盟邦舉行援烏遊行的標語牌上，並被基輔印製成郵票。

對話的另一個主角莫斯科號去年4月於黑海沉沒，俄羅斯聲稱起因是船上發生爆炸，烏克蘭則稱發射飛彈擊中這艘軍艦。

烏克蘭軍方於去年6月奪回蛇島。

© 2023 AFP