美國提供烏克蘭集束炸彈 引發批評聲浪

（法新社巴黎7日電） 人道組織今天譴責美國提供烏克蘭「集束炸彈」，理由是這種武器留下的未爆彈構成長期危險。 國際失能人道與包容組織（HI）的夏頗伊（Baptiste Chapuis）表示，「從長期來看，（集束炸彈）對平民來說根本是死刑，有些尚未出生的人將成為受害者。」

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北約峰會下周將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，美國提供集束炸彈的時間點，正值盟國四處尋找如何能進一步支援烏克蘭之時，因為烏克蘭的反攻行動遲遲未有重大進展。

集束炸彈爆炸時，會在幾個足球場大小的區域內散布數十顆小炸彈，其中大量的炸彈不會爆炸，而是埋在地下。

因此這種武器使用後，實際上是在廣大區域留下大片人員殺傷地雷，美國確認將它交付烏克蘭之前，就已引起一波譴責浪潮。 國際特赦組織研究員威爾肯（Patrick Wilcken）在一份聲明中表示：「美國移轉集束炸彈給烏克蘭的計畫是一種反時代行為，它破壞國際社會在保護平民免受此類危險時所取得的重大進展」、「促請美國重新考慮」。

從軍事角度來說，集束炸彈可讓交戰方一次性打擊敵方大型編隊，阻止敵人使用機場跑道，或用廣布的地雷來阻止敵軍前進。

集束炸彈攻擊時並不會區分平民和軍事人員，專家表示，5%到40%的炸彈撞擊地面時不會爆炸，而會在戰場上保留數十年。

全世界共有123個國家簽署了2008年的「奧斯陸公約」（Oslo Convention），其中禁止生產、儲存、銷售和使用集束炸彈，沒有簽署的主要國家，包括了美國、中國、俄羅斯、伊朗、以色列、敘利亞。 夏頗伊說，越戰結束近50年之後，「鄰居寮國的民眾仍在清除美國當時投下的集束炸彈」。 武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）表示，「集束炸彈並不會區分烏克蘭士兵和俄羅斯士兵」，「它的有效性被嚴重誇大，其對非戰鬥人員的影響眾所周知，但往往遭到忽視。」

© 2023 AFP