美國銷毀最後化武儲備 禁化武組織盛讚「歷史性成就」

（法新社華盛頓7日電） 美國總統拜登今天宣布，美國已完全銷毀儲存數十年之久的化學武器；「禁止化學武器組織」（OPCW）稱此一里程碑是裁減軍備的「歷史性成就」。

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美國肯塔基州里契蒙（Richmond）的藍草陸軍倉庫（Blue Grass Army Depot）近日已完成歷時4年、銷毀約500公噸致命化學物質的工作，這也是美軍保留的最後一批庫存。

拜登說：「今天，我自豪地宣布美國已安全銷毀庫存中的最後一批彈藥，使我們距離一個沒有化學武器恐怖的世界更進一步。」

美國是1997年生效的「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention）簽署國中，最後一個完成銷毀「已申報」庫存化武的國家；不過，據信有數國偷偷保留化武儲備。

人類在第一次世界大戰期間毫無節制地濫用化武，導致軍隊大規模死亡和傷殘，時隔一個多世紀，終於達成如今的里程碑，禁止化學武器組織說，這是減裁軍備的「歷史性成就」。

禁止化武組織指出，美國的聲明意味着全球所有已申報的化武儲備「已證實被不可逆轉地銷毀」。

禁止化武組織秘書長阿里亞斯（Fernando Arias）說：「為了這項國際社會的重大成就，我在此恭喜所有締約國和美國。」

© 2023 AFP