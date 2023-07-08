葉倫：美中氣候金融合作至關重要

（法新社北京8日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，華府和北京繼續在氣候金融方面的合作「至關重要」，並呼籲雙方深入合作，以解決全球暖化造成的「存亡威脅」。

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美國正試圖緩和與北京的緊張關係、強調雙方的合作領域，葉倫繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，也赴北京訪問4天。

葉倫在中國一場專家圓桌會議上表示：「身為全球兩大溫室氣體排放國，以及最大的再生能源投資國，我們有共同的責任和能力以身作則。」儘管美中關係緊張，她強調雙方仍有關鍵合作領域。

她說：「氣候變遷是全球挑戰的首要議題，美國和中國必須合作解決這個生存威脅。」 「在新興市場和發展中國家的夥伴努力達成氣候目標之際，我們這兩大經濟體設法提供協助，我相信美中在氣候金融方面的持續合作至關重要。」

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，宣布暫停氣候談判。

不過，有跡象顯示，中美氣候談判可能即將再度啟動。美國官員昨天表示，氣候特使凱瑞（John Kerry）近期將前往中國，討論氣候變遷方面的合作。

此外，葉倫昨天和中國國務院總理李強會面時說，華府和北京在全球經濟和金融事務方面的密切溝通，同時在低收入國家與新興經濟體的債務困境等國際挑戰方面共同努力，也相當重要。 葉倫今天除了與氣候金融方面的專家會面之外，也將和女性經濟學家會談，以及會見中國國務院副總理何立峰。

© 2023 AFP