司改關鍵議案將表決 以色列人湧上街頭抗議

（法新社特拉維夫8日電） 以色列示威人士認為，政府研議中的司法改革，可能意味着將有一個更為專制的政府，因此今天再度湧上特拉維夫（Tel Aviv）等城市的街頭抗議。

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群眾透過每周抗議的方式，持續向總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府施壓。尼坦雅胡去年率領聯合黨（Likud）和極右派與極端正統派（Ultra-Orthodox）政黨結盟，在大選後回鍋掌權，成為以色列史上最右翼政府領導人。

以色列國會10日即將針對司改一項重要議案進行表決。今天在特拉維夫的抗議活動是政府1月公布司改案以來的第27次，媒體估計吸引15萬人參與。

警方並未透露參與示威的人數。

歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）在集會上說：「我們必需採取行動，以抗議尼坦雅胡政府對我們國家、對以色列夢想所做的事。」

他說：「如果尼坦雅胡政府不罷手，他們很快就會知道人民憤怒的後果。」

這次的司法改革將賦予政治人物高於法院的權力，而尼坦雅胡政府主張，這在確保更好的權力平衡上有其必要。

尼坦雅胡3月底宣布「暫緩」這項司法改革的立法程序，以和反對派進行協商，但多次談判未果後，其政府本周再次採取攻勢。

以色列國會預計10日進行司改計畫中一項議案的一讀。這項議案目的在限縮司法部門裁決政府決策「合理性」的權力。

潛在影響之一將會是部長級的人事案。例如，今年1月，在最高法院干預下，尼坦雅胡不得不開革有犯罪前科的內閣成員戴瑞（Aryeh Deri），但尼坦雅胡當時即矢言將找尋「所有的法律工具」，俾以在日後保住戴瑞的公職。

示威主辦單位已經宣布，11日將會有抗議行動。

© 2023 AFP