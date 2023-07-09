少年之死怒氣未消 法國民眾不顧禁令上街頭示威

（法新社巴黎8日電） 非裔青少年奈爾在巴黎郊區被員警射殺引發法國各地動亂，今天仍見數百名抗議者不顧禁令走上巴黎市中心街頭，抗議警察暴力。

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警察從巴黎市廣大的共和國廣場（Place de la Republique）驅散人群，數百人被趕到寬廣的馬真塔大道（Boulevard Magenta），在那裡可見到他們和平遊行。在示威活動後，巴黎警方表示，有兩人被捕。

巴黎警局在網站公告一項決定指出，已經禁止這項安排好的示威活動，理由是「局勢緊張」。

法國連日暴動的起因，與6月27日員警擊斃拒絕攔檢的17歲非裔青少年奈爾（Nahel）有關。事件中有一名警官已因蓄意殺人罪嫌遭受調查；這名警官的律師說，他的委託人並無意殺死這名青少年。

法國內政部表示，今天全國各地約有5900人走上街頭。

法國各地有約30場反警察暴力的示威活動，包括南部港市馬賽（Marseille）和東部史特拉斯堡（Strasbourg）。在里爾（Lille），當局則已禁止集會。

法新社報導官方數據指出，奈爾喪生以來，已有3700多人因抗議活動被警方拘留，其中至少有1160名是未成年人。（譯者：紀錦玲）

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