敘利亞控BBC報導偏頗 取消其記者證件

（法新社大馬士革8日電） 敘利亞今天罕見地對國際媒體做出大動作，該國稱英國廣播公司（BBC）有「誤導性報導」，因此取消該公司記者的證件。

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敘利亞資訊部在聲明中說，「鑒於這間廣播業者未能遵守專業標準，並堅持提供偏頗且誤導性的報導」，本部門決定撤銷BBC文字和攝影記者的證件。

資訊部補充，英國廣播公司電台（BBC Radio）駐敘利亞記者的證件同樣被撤銷。

BBC發言人並未直接對敘利亞的舉措做出評論，但稱「BBC新聞阿拉伯版（BBC News Arabic）提供公正獨立的新聞報導」，並向「不同政治派系的人接觸、確立真相」。

發言人在聲明中提到：「我們將繼續向阿拉伯語世界的閱聽眾提供公正的新聞和訊息」。

敘利亞資訊部表示，自2011年敘利亞戰爭爆發以來，BBC「不時在報導敘利亞現況時，提供主觀、虛假的資訊和報導」。

敘利亞內戰已造成逾50萬人喪生，數百萬人流離失所，並摧毀該國絕大部分的基礎建設和工業。

敘利亞資訊部補充道，BBC「不止一次」接獲警告，但仍「持續依據恐怖組織和敘利亞敵方的聲明，放送具誤導性的報導」。

對於敘利亞政府來說，撤銷國際媒體的媒體證是十分罕見的，因為在當地有駐地記者的外媒已所剩無幾。

隨着戰亂升溫，牽扯愈來愈多的外國勢力及全球各地聖戰士，許多外國記者都已離境。

© 2023 AFP