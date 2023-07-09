避免騷亂再起 法國政府：國慶周末禁售煙火

（法新社巴黎9日電） 在法國員警槍殺一名青少年引發全國各地動亂後，法國政府今天表示，禁止在7月14日國慶假期周末販售、持有、和運輸煙火。

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一名員警於6月27日在巴黎近郊進行路邊攔檢時，射殺了一名17歲的非裔青少年。這起事件重新點燃了長期以來對法國警察部門存在系統性種族主義的不滿和指責，在法國引發連續多晚的動亂，而煙火是暴動中的首選武器之一。

今天發布的法國公報中公布了一項政府法令：「為防止7月14日國慶慶祝活動期間、發生對公共秩序造成嚴重干擾事件的風險，在7月15日之前禁止販售、持有、運輸，和使用煙火製品和煙火。」

政府法令指出，這項禁令不包括為巴士底日（Bastille Day, 即國慶日）籌辦傳統煙火表演的專業單位與市政當局。

由於擔心暴動再起，法國總理柏納（Elisabeth Borne）昨天告訴「巴黎人日報」（Le Parisien），政府將在國慶假日期間部署「大規模措施來保護法國人民」。

煙火表演是巴士底日慶祝活動的年度特色。煙火也時常出現在法國的抗議活動中。

擁有阿爾及利亞血統的奈爾（Nahel M.）在巴黎近郊南泰爾（Nanterre）遭警方射殺後，引發法國自2005年以來最嚴重的都市暴力事件。

根據官方數據，超過3700人在與奈爾之死相關的抗議活動中被捕，其中包括至少1160名未成年者。

© 2023 AFP