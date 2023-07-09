IAEA稱福島核處理水排放計畫符安全標準 北韓抨擊

（法新社首爾9日電報導）針對聯合國國際原子能總署（IAEA）聲稱日本福島第一核電廠核處理水排放入海計畫總體符合國際安全標準，北韓今天加以抨擊。

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日本政府計畫在未來數十年間將遭受海嘯襲擊的福島第一核電廠的核處理水排放入海，國際原子能總署認定這項排放計畫符合標準。

這項排放計畫引起了鄰國的擔憂，促使中國禁止部分日本食品進口，也在南韓引發抗議行動。

北韓中央通信社（KCNA）刊登北韓國土環境保護省一名官員的聲明，這名官員在聲明中表示，核處理水的排放將對「人類生命、安全、及生態環境造成致命的負面影響」。

聲明中提到：「重要的是，國際原子能總署的不公正行為，積極支持和促成日本排放核污染水的計畫，這令人難以想像。」

在2011年311大地震引發的海嘯導致福島第一核電廠3個機組發生爐心熔毀，為冷卻反應爐內熔融核燃料棒，使用了大約133萬立方公尺的地下水、雨水和水，這些累積的污染水貯存在福島第一核電廠內。

福島第一核電廠透過凈化裝置去除污染水中氚以外的多數輻射物質，並計畫將其稀釋後在未來數十年間排入海中。

© 2023 AFP