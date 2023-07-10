克宮：瓦格納兵變落幕數天後 蒲亭與傭兵首腦會談

（法新社莫斯科10日電） 克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭6月29日在克宮接見傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津，時間點在瓦格納集團的短命兵變宣告失敗數天後。

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克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭（Vladimir Putin）「評估了6月24日的（兵變）事件」，也「聽取（瓦格納）指揮官們提供的說法」。

這場針對俄國軍事高層的兵變最後是以一份協議告終，兵變落幕至今已過了兩個多星期，但關於瓦格納集團和這份協議的命運，仍存在重大不確定性。

根據協議，普里格津（Yevgeny Prigozhin）及部分傭兵預計流亡至俄國的盟邦白俄羅斯，想繼續幫俄國打仗的傭兵則會跟正規軍簽約。

蒲亭與瓦格納指揮官們一共會談3個半小時，期間蒲亭「提供他們（包括戰鬥角色在內的）替代僱傭選項」。

培斯科夫說，瓦格納指揮官們「強調他們堅定支持…國家元首」，「他們也說準備繼續為祖國作戰」。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋瓦格納停止兵變；他6日表示，普里格津及其手下都不在白俄。

© 2023 AFP