拜登北約峰會前先訪英 盼進一步深化兩國關係

（法新社倫敦10日電） 前往立陶宛參加北大西洋公約組織（NATO）峰會前，美國總統拜登今天先前往盟國英國訪問，盼「進一步加強與英國的密切關係」。

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拜登將在這趟短暫的英國行中會見英國國王查爾斯三世（King Charles III）以及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等人。

行前，美國白宮表示，拜登將尋求進一步加強與英國的密切關係。

查爾斯三世將在溫莎城堡（Windsor Castle）接見拜登，並討論他長久以來關注的氣候變遷議題。

這也是查爾斯三世5月加冕以來，兩人首次會面。

拜登並未參加查爾斯三世的加冕典禮，而是由第一夫人吉兒（Jill Biden）代為出席，不過拜登夫婦去年9月有聯袂出息已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的喪禮。

而拜登此行也將與英相蘇納克會面，是他們近幾個月來第5次碰面。

唐寧街（Downing Street）表示，拜登來訪「反映兩國間堅定的情誼」。

蘇納克上個月到美國進行為期兩天的訪問，兩國領導人討論了有關烏克蘭、人工智慧（AI）監管、英國脫歐後英美關係等的議題。

他們也同意建立新的經濟夥伴關係，即「大西洋宣言」（Atlantic Declaration）。

拜登表示，美國沒有比英國「更親近的盟國了」。

英美兩國都是烏克蘭的重要盟國，而在拜登同意提供集束彈藥給烏國政府後，俄羅斯侵烏的議題勢必會成為今天最重要的議題。

鑒於這種武器留下的未爆彈會對平民構成長期危險，美國此舉已引發人權組織擔憂及盟友的不安。

對此，拜登表示，做出這項決定「非常困難」，但烏克蘭正耗盡彈藥，集束彈有助於烏國對俄軍展開的反攻行動。

全世界有超過120個國家簽署了一項禁止生產、儲存、銷售和使用集束炸彈的公約，蘇納克8日強調，英國也是其中一員。

不過蘇納克強調，有提供烏克蘭重型戰車和長程武器的英國，仍會繼續支持烏國。

© 2023 AFP