日本九州恐迎史上最強降雨 多處山崩釀1人死亡

（法新社東京10日電） 日本九州北部因豪雨釀成山崩災情，造成1人死亡、數以萬計民眾被要求撤離家園，多名氣象預報員今天紛紛警告，當地恐將迎來「史上最強烈的降雨」。

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當地消防部門告訴，福岡農村地區一名77歲婦女夜裡在家中遭山崩土石掩埋，經證實死亡；她的丈夫已恢復意識並送往醫院救治。

地方當局指出，鄰近福岡的佐賀縣唐津市也傳出山崩災情，共有3人失蹤。

截至今天中午，福岡縣和鄰近的大分縣已有超過42萬人接獲最高級別的撤離警告，警告寫着：「你現在有生命危險，務必立即採取行動。」

而福岡縣、廣島縣、佐賀縣、山口縣和大分縣則有超過200萬人收到較低級別警告，力勸他們撤離危險地區。

日本政府設有5級疏散令，但不能強迫人們離開家園。

日本氣象廳表示，大雨可能導致福岡和大分地區發生洪水及山崩。

日本氣象廳氣象預報部門主任杉本聰（Satoshi Sugimoto，譯音）告訴記者：「福岡縣各市政府已發布大雨特別警報。這是（該地區）史上最劇烈降雨…某種災難很可能已經發生…目前的情況恐造成生命危險，務必確保人身安全。」

日本放送協會（NHK）影片顯示，唐津市一處房屋上方的山坡上出現一道裂口，山壁已有部分崩入河中，許多傳統房屋屋頂瓦片碎裂或滑落。

日本首相岸田文雄的辦公室指出，已成立專案小組來協調因應降雨的相關措施。

日本內閣官房長官松野博一對記者表示：「我們接獲報告指出，多條河流已泛濫成災…且國內多處區域都發生山崩災情…政府正在盡最大努力全面掌握災情，並本着『人命第一』的政策採取相關措施。」

© 2023 AFP