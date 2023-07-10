空襲奪22命 聯合國警告蘇丹瀕臨爆發「全面內戰」

（法新社瓦德邁達尼10日電） 聯合國今天警告，飽受衝突蹂躪的蘇丹正處於「全面內戰」的邊緣，這可能破壞整個地區的穩定。上周的空襲造成20多名平民喪生。

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法新社報導，蘇丹衛生部表示，首都喀土穆（Khartoum）的姐妹市恩圖曼（Omdurman）8日遭到空襲，造成「22人死亡，大量平民受傷」。

本次空襲是蘇丹爆發內戰近3個月以來，引起公憤的最新事件。

截至目前，約有3000人在內戰中喪生。倖存者通報大量性暴力事件，還有目擊者提到針對特定種族的殺戮行動，搶劫也十分普遍；聯合國警告，達佛（Darfur）西部地區可能存在危害人類罪行。

衛生部在臉書發布的影片顯示，空襲過後，地上明顯可見肢體不全的屍體，部分屍體則被覆蓋住。

與正規軍交戰的準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）聲稱，數波空襲共造成31人死亡。

居民也向法新社證實本次空襲。不過，蘇丹武裝部隊昨天在聲明中宣稱，「空軍8日並未對恩圖曼的任何敵對目標進行打擊」。

目擊者還通報，昨天喀土穆總統府和恩圖曼附近發生更多空襲，恩圖曼南部出現機槍衝突和炮火攻擊。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過副發言人哈克（Farhan Haq）譴責恩圖曼的空襲，並稱此次空襲「據報至少造成22人喪生」，另有數十人受傷。

哈克說，「武裝部隊之間的持續戰爭已將蘇丹推向全面內戰的邊緣，這可能破壞整個地區的穩定」，古特雷斯對此表示深深擔憂。

喀土穆國際機場在其臉書（Facebook）頁面上宣布，民航當局已將蘇丹領空關閉期限延長至7月31日，惟經批準的人道主義和撤離航班不在此限。

© 2023 AFP