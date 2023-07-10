艾爾段改口將支持瑞典加入北約 以換取歐盟重啟入盟談判

（法新社伊斯坦堡10日電） 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天宣布，一旦歐洲聯盟（EU）同意與安卡拉恢復停滯已久的入盟談判，他就會支持瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。

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據報導，北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前夕，西方領導人希望在面對俄烏戰爭時展現團結立場。

艾爾段今晚將在維爾紐斯會見瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。

艾爾段表示，阻礙土耳其加入歐盟的領導人，現在希望他支持瑞典的北約成員國資格。

艾爾段接受電視媒體訪問時表示：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國。我現在向這些國家喊話，他們已經讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們喊話。」

他說：「首先應為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們就會為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」

艾爾段還說：「這就是我昨天在電話上告訴美國總統拜登的內容。」

土耳其於1987年首次申請加入歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟的前身）；1999年成為歐盟候選國；2005年正式啟動入盟談判。此後，由於安卡拉遭控侵犯人權，入盟談判於2016年陷入僵局。

© 2023 AFP