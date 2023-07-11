傳Uber財務長將離職 但尚未決定確切日期

（法新社舊金山10日電） 路透今天引述彭博報導，指知情人士稱優步（Uber Technologies）財務長尼爾森．蔡（Nelson Chai）打算離開這家叫車服務公司。

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根據報導，尼爾森．蔡已經告知Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）他打算離開，但尚未決定確切日期。Uber並未立即依路透要求對此事做出評論。

今天收盤小幅走低的Uber股價在盤後交易下跌約1%。

尼爾森．蔡2018年成為Uber財務長，1年後帶領該公司完成首次公開募股（IPO）。

他負責監督數十億美元的交易，包括2020年Uber以26.5億美元（約新台幣780億元）收購餐飲外送服務Postmates，隔年再以22.5億美元買下物流公司Transplace。

在進Uber之前，尼爾森．蔡曾在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）、美林公司（Merrill Lynch）、CIT集團（CIT Group）擔任高級職位。

儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁，通勤的人流回穩，Uber的業務也有所成長，但該公司仍在削減成本。5月時Uber表示，公司今年可望獲利。

© 2023 AFP