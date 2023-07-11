新加坡主權財富基金淡馬錫 投資組合凈值縮水

（法新社新加坡11日電） 新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek Holdings）今天表示，由於全球市場波動，上一個財政年度的投資組合凈值縮水5.2%，公司將採取更謹慎的策略。

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全球投資足跡遍布新加坡以外的淡馬錫表示，截至3月止的財政年度，投資組合凈值為3820億新元（約新台幣8兆9139億元），低於前一個年度創紀錄的4030億新元。

1年股東總回報率為負5.07%，主因當局為了打擊通膨緊縮貨幣政策，導致利率上升。

然而，3年股東總回報率為8.0%，10年總回報率為6.0%，20年總回報率為9.0%。

淡馬錫投資長羅錫德（Rohit Sipahimalani）表示：「鑒於總體經濟環境充滿挑戰，我們保持謹慎的投資立場，且預期這個財政年度的投資將放緩。」

淡馬錫名列全球排名十大主權財富基金，握有新加坡航空（Singapore Airlines）和新加坡最大銀行星展集團（DBS Group）等持股。

淡馬錫在亞洲的投資比例為63%，大多在新加坡和中國，且在交通運輸、金融服務、電信、房地產和生命科學等領域都有投資。

© 2023 AFP