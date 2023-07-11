東南亞國家協會外長會議 首要議題緬甸危機

（法新社雅加達11日電） 東南亞國家協會外長今天齊聚印尼，將以緬甸危機為主題進行2天會談。一向被認為是清談居多而不見實績的東協，在如何或應否與緬甸執政的軍政府重新接觸，仍存有不少歧見。

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這2天的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議結束後，接下來各國外長將與中國、美國與其它強權進行會談，會中預期美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將尋求反制中國在南海問題上的武斷。

東協長期以來一直被指責為無實際作為的空談團體，這次在解決緬甸危機的外交努力上，依舊存在分歧。

自2年多前的軍事政變推翻翁山蘇姬的政權以來，緬甸一直遭受致命暴力蹂躪，新上台的軍政府血腥鎮壓異見份子。

東南亞1名外交官向法新社表示，東協外長會議前幾天正進行「額外努力」，希望能整合這個組織就緬甸問題的看法。

然而，鑒於「少數成員對如何解決（緬甸）問題有不同看法」，這位官員對前景「不太樂觀」。

緬甸目前仍是東協成員，但因軍政府未能執行2年前商定的5點計畫而被禁止參加高階會議，該計畫旨在結束暴力，重啟談判以解決危機。

東協企圖重啟執行計畫但毫無結果，因為軍政府無視國際批評並拒絕與反對派接觸。

東協外長會議後，接下來是13日的「東協加3」部長級會議，也就是東協10國加上日本、韓國和中國；再來就是14日的東亞峰會（East Asia Summit）外長會議，此會將有18國參加，包括美國與中國。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計將出席東亞峰會外長會議。今年3月莫斯科持續入侵烏克蘭之際，拉夫羅夫曾與布林肯簡短交談，這回兩人又將在東亞峰會外長會議共處一室。

美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）8日向記者表示，北京爭議不斷的南海行動，將成為東亞峰會外長會議的議程重點。

© 2023 AFP