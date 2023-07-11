紐西蘭白島火山爆發6方被控安全缺失 當局開庭審理

（法新社威靈頓11日電） 紐西蘭白島（White Island）2019年火山噴發，「巨大爆炸」吞噬遊客，造成22人死亡，多人嚴重燒傷，針對相關各造安全缺失的審理今天展開。

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2019年12月，紐西蘭熱門觀光景點白島火山爆發，當時島上約有50人，大部分是澳洲觀光客。

這起發生在紐西蘭北島（North Island）外海的火山爆發，造成22人死亡，數十人重傷，火山爆發後當局啟動大規模醫療行動，讓傷者進入紐澳各地燒傷病房治療。

控方律師麥唐納（Kristy McDonald）告訴奧克蘭地方法院（Auckland District Court）：「火山爆發也涉及大爆炸。」

包括兩家旅遊公司和白島擁有者Whakaari Management Limited在內的6造被控在災難發生前違反衛生和安全法規，但他們都否認不法。

麥唐納說，擁有白島的家族事業在火山爆發前每年賺進約100萬紐幣（約新台幣1937萬元）。

「他們從登上白島的每位遊客身上獲利。」

但她說，管理公司未妥善評估風險，提供個人保護裝備或確立撤離路線。

相關控罪並不會導致入獄服刑，但若被判有罪，恐面臨最多150萬紐元罰款。

© 2023 AFP