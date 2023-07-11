美國南部遇熱浪襲擊 逾5000萬人面臨高溫風險

（法新社洛杉磯10日電） 美國南部遭到熱浪襲擊，加州、德州到佛羅里達州有超過5000萬人面臨高溫帶來的風險。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）警告，大量熱空氣正徘徊在美國西南部幾個以沙漠為主的州，亞利桑那州、內華達州、新墨西哥州部分地區的氣溫可能飆破攝氏38度。

美國國家氣象局已向加州中、南部地區發布高溫警示，洛杉磯郡（Los Angeles County）部分地區明天之後的氣溫料將高達攝氏44度。

美國國家氣象局警告，「酷熱是與天氣相關的頭號殺手」，還說這種「極端高溫幾乎無法在一夜之間緩解，將對所有無法有效降溫，及（或）補充充足水分的人構成影響」。

美國國家氣象局發布高溫警示前，有初步數據顯示，全球均溫上周已連續3天刷新歷史紀錄。

根據緬因大學（University of Maine）利用衛星數據和電腦模擬來測量全球氣候狀況的「氣候再分析儀」（Climate Reanalyzer），7月6日地表平均溫度達攝氏17.23度，創下非官方統計數據新高。

氣候科學家對人為造成全球暖化的影響發出警報，並且警告2023年將是有記錄以來最熱的一年。

根據美國國家氣象局資料，德州正歷經長時間的「熱穹現象」（heat dome），也就是暖空氣像對流烤箱一樣困在大氣層中；德州邊境城鎮艾爾帕索（El Paso）9日創下連續24天氣溫高達華氏100度（約攝氏38度）的紀錄。

先前的紀錄是1994年的連續23天。

美國國家氣象局說：「看樣子接下來還會有很多華氏氣溫破百度的日子。」

美國國家氣象局表示，亞利桑那州的高溫有望成為「持續時間最長的熱浪，或持續時間最長的熱浪之一，這取決於測量方式」。

目前為止，這個地區已有10天氣溫超過攝氏43度。

「紐約時報」報導，亞利桑那州土桑市（Tucson）的援助組織整個周末都在發送冰塊、瓶裝水和運動飲料開特力（Gatorade）等物資。

© 2023 AFP