越裔澳籍異議男被控恐怖主義 越南坐牢近4年後獲釋

（法新社雪梨11日電） 當事人委任律師今天表示，2019年在越南被指控涉恐怖主義，而被監禁的越南裔澳洲籍異議人士康超文，如今已經獲釋，並已返回雪梨與家人相聚。

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於越戰期間反對共產黨的康超文（Chau Van Kham，音譯）在一趟赴越南「尋找真相」旅行時被捕，於2019年11月被越南當局判處12年有期徒刑。

康超文的委任律師阮丹芳（Dan Phuong Nguyen，音譯）在寄給法新社的聲明中指出：「我們分享這個好消息，康超文的身體健康，他今天已經回到家人身邊。」

阮丹芳說，康超文已在澳洲與妻子和兩個孩子團聚，他感謝澳洲政府和關心他的人力挺。

康超文現年74歲，為退休麵包師傅，因持不同政見、涉「反對人民政府的恐怖主義」而被判刑。

他的律師當時在河內告訴法新社，康超文是在越南進行人權研究，會見運動人士，以及與公民社會組織聯繫時被捕。

澳洲政府感謝越南釋放康超文，並說澳方是在晚間獲悉此項決定。

法新社報導，康超文自2010年以來，一直是被禁的反政府組織越新黨（Viet Tan）成員。

河內政府以「煽動暴力」為由，在2016年將越新黨列為恐怖組織，此後越新黨由大多數在海外的成員負責運轉。 （譯者：紀錦玲）

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