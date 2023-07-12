中國跟索羅門簽署警務合作 紐澳促公開協議細節

（法新社雪梨12日電） 澳洲和紐西蘭敦促中國公布與索羅門群島新簽訂的警務合作協議細節，並指出北京當局此舉恐推升南太平洋地區的緊張局勢。

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索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）本周訪問北京期間，先後簽署9項協議，其中包括一項允許中國在索羅門群島派駐警察直到2025年的協議。

自索羅門群島2019年與台灣斷交以來，中國在索羅門投注極大關注，允諾提供大量支援並為一系列關鍵基礎設施計畫提供金援。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天表示，外界擔心索羅門群島和中國間的警務合作協議恐「引發更多區域競爭」。

黃英賢的發言人在聲明中表示：「索羅門群島與中國應立即公布該協議，向澳洲和該地區公開其意圖，使太平洋大家庭能夠共同思考這項協議對我們共同安全的影響。」

紐西蘭外交部也對此事表達不安。

一名發言人今天表示：「我們希望該協議內容對外公開，以便了解對太平洋地區的安全影響。」

索羅門群島是太平洋地區最貧窮的國家之一，在中國、澳洲和美國競相爭奪地區影響力之際，索羅門群島正處於一場不斷升級的拉鋸戰中心。

© 2023 AFP