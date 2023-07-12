力求入盟 澤倫斯基：烏克蘭將讓北約更強大

（法新社維爾紐斯11日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天在北大西洋公約組織（NATO）成員國於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會的現場，力促北約讓烏國加入，並稱「烏克蘭將讓北約更強大」。

廣告 繼續瀏覽後續

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）站在立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）身旁說：「北約將為烏克蘭帶來安全，而烏克蘭將讓北約更強大。」

烏克蘭軍方稍早表示，在烏東的巴赫姆特（Bakhmut）地區反攻俄羅斯軍隊已有進展。巴赫姆特曾以鹽礦和氣泡酒聞名，但在俄烏戰爭中幾乎被夷為平地，是整場戰爭中拉鋸最久、最血腥的一役。

澤倫斯基說：「巴赫姆特一役是歐洲爭取自由最具決定性的戰役之一，我們的子孫將銘記在心。」

澤倫斯基曾說，他不期望烏克蘭能在俄烏戰爭結束前加入北約，但他仍準備力促北約成員國為烏克蘭入盟訂出明確時間表。

他說：「今天，我帶着信念出發來到這裡…希望北約不會猶豫、不會浪費時間。」

他還說：「我希望這種信念能轉化成信心，對我們理應擁有的解決方案的信心。」

烏克蘭和北約的東歐成員國認為，唯有將烏國置於北約的集體防禦保護傘下，才能嚇阻俄羅斯。

北約2008年曾表示，烏克蘭總有一天可以加入，但當時並未訂下時程；如今美國、德國等強權對於進一步發展一直抱持謹慎態度。

© 2023 AFP