愛沙尼亞總理：北約可以保衛波羅的海三國國土

（法新社維爾紐斯11日電） 愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）今天告訴法新社，她認為北大西洋公約組織（NATO）在改革防禦強化東翼戰力後，能阻止俄羅斯在波羅的海國家邊境發動的任何潛在攻擊。

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北約正在立陶宛舉行為期兩天的峰會，卡拉斯在會議開始時告訴法新社：「我確信現在我們能從第一刻起、第一�伎�始保衛我們的國土。」

北約領導人將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）簽署新的區域防禦計畫，這將是北約自冷戰以來首次詳細規畫，各成員國將如何協助防禦脆弱的東翼地區。

由於對俄羅斯入侵烏克蘭的殘暴行為感到震驚，北約表示將轉換策略，將在俄國邊境阻止它，而不是讓它侵佔領土。

卡拉斯曾在去年於馬德里（Madrid）舉行的北約峰會前警告，依照北約當時的防禦計畫，愛沙尼亞將被俄國軍隊摧毀。

北約國家已增派數千名軍隊人員到其東翼，以便更迅速地應對莫斯科當局發動的任何侵略行動。

卡拉斯表示：「現在我們有了執行這些決策的軍事計畫，我們已從威懾姿態轉向防禦態勢。我們所要做的就是以實際能力執行那些計畫，而盟友們正在逐步加以實踐。」

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