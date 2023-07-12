美國邪教「曼森家族」成員範豪頓 獲假釋出獄

（法新社洛杉磯11日電） 加州監獄當局表示，連環殺手曼森的弟子範豪頓（Leslie Van Houten）在入獄50多年後，今天出獄。

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由曼森（Charles Manson）領導的「曼森家族」（Manson family）於1969年夏天在洛杉磯犯下至少9起駭人聽聞的謀殺案，現年73歲的範豪頓（Leslie Van Houten）所涉案件也在其中。

範豪頓後來被判處無期徒刑，數十年來，尋求讓範豪頓獲釋的所有努力均遭歷任加州州長擋下。

而自2016年以來，範豪頓曾5度被建請假釋，但每次都遭前任州長布朗（Jerry Brown）和現任州長紐松（Gavin Newsom）否決，直到上周紐松宣布放棄挑戰。

範豪頓的律師提特羅（Nancy Tetreault）表示，範豪頓是1969年連續殺人案被定罪的「曼森家族」成員中，最先獲得假釋的人。

提特羅說，範豪頓今天離開加州南部科羅納（Corona）的一所監獄，搬進一處地點保密的中途之家，她將在那裡待上一年。

提特羅表示：「從入獄那天起，她（範豪頓）就是一名模範受刑人，她接受治療已有40年，已經完全變成另一個人。」

雖然範豪頓沒有參與女星莎朗泰特（Sharon Tate）的命案，但她承認翌日晚上參與另一起謀殺案，將雜貨商妻子拉碧安卡（Rosemary LaBianca）刺殺16刀致死。

紐松的發言人上周表示，「受害者家屬和所有加州人一樣，仍然感受到1969年曼森家族謀殺案帶來的殘酷影響」

© 2023 AFP