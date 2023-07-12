逾300移民赴加納利群島途中失聯 搜救迄無所獲

（法新社馬德里11日電） 西班牙海岸防衛隊接獲援助團體通報有3艘移民船隻在從西非前往加納利群島（Canary Islands）途中失蹤後，今天持續搜救行動，但仍無所獲。他們昨天才在附近救起數十人。

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西班牙海上救援與安全協會（Salvamento Maritimo）發言人表示，一架救援飛機已派往加納利群島，但「沒有任何發現」。

她接著說，海岸防衛隊也要求區域內的其他船隻多加留意。

她也指出，在昨天的搜救行動中，救難人員發現一艘載有78名來自撒哈拉沙漠以南地區移民的船隻，他們被送往大加納利島（Gran Canaria）。

關注移民問題的援助團體「行走的邊界」（Walking Borders）表示，據信這3艘失蹤的船隻是在近幾周離開西非塞內加爾海岸。

「行走的邊界」發言人指出：「其中一艘船上大約有200人，另外兩艘船上分別有50至70人。」

「行走的邊界」創辦人馬勒諾（Helena Maleno）昨天表示，其中最大一艘船在6月27日從塞內加爾南部卡沙曼斯地區（Casamance）的漁村卡方騰（Kafountine）出發。

據他轉述，失聯移民的家人表示，他們在幾天前就與這艘船失去聯繫，船上「有很多未成年人」。

「行走的邊界」表示，另外兩艘船共有約120人，他們在6月23日離開塞內加爾海岸。

© 2023 AFP