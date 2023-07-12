G7將承諾保障烏克蘭安全 澤倫斯基重申盼入北約

（法新社維爾紐斯12日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，樂見七大工業國集團（G7）作出新承諾來確保烏克蘭安全，但他也說，這些承諾無法取代讓烏克蘭最終成為北大西洋公約組織（NATO）成員國。

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G7預計今天稍晚公布一項長期保障計畫，以助烏克蘭擊退俄羅斯入侵，並嚇阻未來的侵略行徑。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談後表示，G7的承諾不應被當成北約成員國地位的替代品，而應被視為「我們邁向整合的安全保障」。

他在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的北約峰會中還說：「我們可以說，這場峰會成果良好，但要是我們收到（加入北約的）邀請，那樣一來會最好。」

澤倫斯基告訴記者，「對烏克蘭而言，最佳保障就是加入北約」，他有信心「烏克蘭戰後會加入北約」，「我們將盡己所能來實現」。

史托騰柏格則對澤倫斯基的處境表達同情，並強調烏克蘭在本次峰會中取得的進展很重要。

他並指出，澤倫斯基與31位北約國家領導人即將出席「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）第一場會議，而且幾個北約成員國都在加碼對烏克蘭的雙邊援助。

© 2023 AFP