北韓：成功試射「火星-18」新型洲際彈道飛彈

（法新社首爾13日電） 北韓國營媒體今天報導，北韓已成功試射一枚新型洲際彈道飛彈；此前不久，平壤才怒氣衝衝地揚言要將據稱侵犯其領空的美國偵察機擊落。

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北韓中央通信社（KCNA）指出，這枚「火星-18」（Hwasong-18）飛彈最高高度達6648公里，飛行了1001公里後落入東海。「火星-18」據稱是一種新型固體燃料洲際彈道飛彈，此前北韓僅於4月測試過一次。

專家指出，這枚飛彈飛行時間約70分鐘，與北韓之前發射的一些洲際彈道飛彈相去不遠。

北韓中央通信社報導，由領導人金正恩督導的這次飛彈試射，是震撼「整個地球」的「大爆炸」。

根據報導，金正恩也矢言發動「一連串更強力的軍事攻擊」，直到美國和南韓的對北韓政策出現轉變為止。

南韓軍方昨已通報北韓進行飛彈試射，此時正值南北韓關係降至歷史冰點時期之一，雙方外交往來停頓，金正恩要求加強武器發展，包括戰術性核武。

為因應此一發展，南韓和美國已強化安全合作，矢言一旦北韓動用核武，平壤將面臨核子回應和政權的「終結」。

南韓軍方表示，這次飛彈試射「是嚴重破壞朝鮮半島和平安全的挑釁行為」，違反聯合國對平壤制裁，並呼籲北韓停止這樣的行為。

聯合國、美國和其盟友，包括法國在內，都強烈譴責北韓這次飛彈試射。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人霍奇（Adam Hodge）聲明表示：「這次發射公然違反聯合國安理會的多項決議，不必要地加劇了緊張局勢，並危及這個地區安全局勢穩定。」

北韓今年2月也試射一枚「火星-15」（Hwasong-15）飛彈，當時飛行了989公里。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

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