聯合國：達佛亂葬崗87具屍體 疑上月遭殺害

（法新社日內瓦聯合國歐洲總部13日電） 聯合國今天表示，疑似上月遭蘇丹準軍事武裝團體「快速支援部隊」及其盟友殺害的至少87人，他們的屍體被埋在達佛（Darfur）一處亂葬崗。 今年4月15日以來，柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導的政府軍和他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的準軍事武裝團體「快速支援部隊」（RSF）爆發衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

雙方的衝突導致數千人死亡，數百萬人流離失所，引發了人道危機；其中，在和查德接壤的廣大西部地區達佛戰鬥最猛烈。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，這些人於6月13日至21日期間在西達佛省首府日奈那（El Geneina）遇害，「快速支援部隊」命令當地人將他們埋在市郊。

聯合國人權事務高級專員公署表示，部分死者屬於非阿拉伯民族的馬薩利特人（Masalit）；死者中，有7位婦女和7位孩童。公署並強調，快速支援部隊拒絕替他們舉行體面的葬禮。

聯合國過去曾接獲通報，阿拉伯武裝分子攻擊馬薩利特人；聯合國並表示，衝突已經呈現「種族因素」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，他「對死者及其家人和社區受到的無情粗野對待方式感到震驚」。

他說：「必須對這些殺戮事件進行迅速、徹底和獨立的調查，並且展開究責。」他呼籲交戰各方允許並協助搜尋死者。

© 2023 AFP