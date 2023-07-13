英防長：英國不是「亞馬遜」 烏克蘭應感謝軍援

（法新社維爾紐斯12日綜合外電報導）英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天說，烏克蘭應對盟友伸出援手錶現出更多感激之情，還說英國不是軍事供應方面的零售電商巨頭「亞馬遜」（Amazon）。

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綜合路透社與法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會，向來與烏克蘭關係和諧的英國方面突然發出異音。

但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）迅速表態，避免讓人以為英國不滿烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強烈要求西方提供更多支持。

記者在峰會場邊詢問華勒斯有關澤倫斯基抱怨北約沒有為烏克蘭入盟規畫時間表一事，華勒斯說，烏克蘭必須說服美國國會議員和抱持懷疑態度的其他國家政治人物「這麼做很值得」，而且「無論如何，人人都希望看到感激之情」。

華勒斯回憶，他去年前往烏克蘭，收到一份武器願望清單。他說：「你知道，我們不是亞馬遜…我當時開了11小時的車，卻收到這份清單，我就是這樣告訴他們的。」

不過，蘇納克在峰會上的記者會中說，澤倫斯基多次為盟國所做的努力表達了謝意，「我完全理解澤倫斯基想要盡他所能來保護人民、停止戰爭，我們會繼續給予他需要的支持」。

澤倫斯基本人也否認任何暗指兩國關係緊張的說法。他今天緩和語氣說，即使烏克蘭沒有正式獲邀加入北約，這場峰會的結果也很好，而且他已收到多個盟國有關防禦計畫的好消息。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）

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