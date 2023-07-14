好萊塢編劇演員雙重罷工 代表哪些意義？

（法新社洛杉磯13日電） 好萊塢的各製片公司本周未能和演員工會在談判中達成協議，演員、編劇兩類人員雙雙將於明天展開睽違63年的罷工，各國影劇界、周邊產業都將受波及。

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主導這次罷工的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）擁有超過16萬會員，其中不乏全球一線巨星，舉凡湯姆克魯斯（Tom Cruise）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）到強尼戴普（Johnny Depp）都是工會會員。

● 好萊塢打噴嚏 全球影劇業都着涼

大咖巨星不須從罷工獲得經濟利益，因為他們都是由經紀人與製片廠談個人合約，報酬遠遠超出工會所爭取的最低標準，但他們的表態卻能令製片公司不得不正視工會的訴求。

雖然親身參與罷工的可能微乎其微，但包括梅莉史翠普（Meryl Streep）、班史提勒（Ben Stiller）、柯林法洛（Colin Farrell）都公開表態相挺。

沒了演員與編劇，好萊塢將只剩下少數肥皂劇、實境秀及遊戲節目能繼續製作。電影方面，由於從拍攝到上映之間有較長時間空檔，因此新電影上映所受影響較小，但隨罷工時間愈長，電影界恐難倖免於難。

SAG-AFTRA雖是美國的勞工工會，但演員罷工衝擊恐不限於美國，凡是身為工會會員的演員，無論身處哪個國家進行拍攝，都將立即停下工作，也不得宣傳影視作品。

換言之，除非罷工結束，否則首映會或威尼斯影展、多倫多影展等重要的秋季影展都將受波及。

此外，從會計、餐飲乃至運輸等無數產業都與好萊塢影視圈息息相關，因此這次罷工對相關產業的財務衝擊恐怕大到難以計數。

● 罷工會持續多久

從歷史來看，好萊塢罷工時間短至3個多小時、長至數月不等，編劇罷工迄今已約11周，演員則將於14日午夜開始罷工。

至於這次演員罷工將持續多久，SAG-AFTRA主席德瑞雪（Fran Drescher）今天在記者會表示，這取決於製片公司，看他們是否願意尊重演員的工作並拿出誠意。另外也有娛樂圈的律師預測，此次罷工至少會到秋天。

© 2023 AFP