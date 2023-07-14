金與正：除非美國放棄敵對政策 否則北韓將采核武嚇阻

（法新社首爾14日電） 北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正今天警告，除非美國放棄她所說的針對平壤的「敵對政策」，否則平壤將採取「毀滅性的核嚇阻」措施。 金與正還為北韓進行最新一次洲際彈道飛彈（ICBM）試射辯護，稱這是一種自衛行為。

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擁有核武的北韓12日試射一枚固體燃料飛彈，飛行高度最高達6648公里，飛行1001公里後落入東海（East Sea）。

分析家表示，飛行軌跡顯示這枚飛彈有能力到達美國本土。

金與正透過中央通信社發表聲明表示：「在美國拒絕放棄反平壤政策的前提下…我們將努力建立最具毀滅性的核嚇阻力量。」

她說，這次試射是「保護朝鮮半島免於陷入核戰的自衛演習」。她強調，面對華府的「敵對政策」之下，沒有人可以責怪平壤。 她接着譴責聯合國安全理事會（Security Council）對此次飛彈試射的反應。

安理會15個成員國中的10國，其中包括南韓在內，在聯合聲明中譴責北韓試射飛彈舉動，並指出北韓2023年試射20次彈道飛彈，「再再公然違反安理會多項決議」。

金與正猛烈抨擊這一聲明，稱其「不公平且充滿偏見」。

本周初，她指控美軍偵察機侵犯北韓領空，並警告不排除予以擊落。

© 2023 AFP