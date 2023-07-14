黑海穀物協議即將到期 土耳其總統：蒲亭同意展延

（法新社伊斯坦堡14日電） 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已同意展延黑海穀物協議，但俄方並未證實。黑海穀物協議下周到期。

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艾爾段告訴記者，他與蒲亭已談過這項重要協議，允許讓烏克蘭穀物輸出以緩和全球糧食危機。

俄羅斯侵略烏克蘭5個月後簽署的黑海穀物協議即將於17日到期，蒲亭一再揚言不再續簽，因為俄羅斯自身出口面臨障礙。

艾爾段告訴記者：「我們準備歡迎蒲亭8月來訪，我們同意讓黑海穀物糧道延續。」

不過俄羅斯新聞媒體提問時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）未證實艾爾段的說法。

培斯科夫說：「目前並無俄方有關這方面的聲明。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在雅加達呼籲俄羅斯展延這項協議，警告說全球最貧窮國家將因缺乏這項協議而受難。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本周寄給蒲亭一封有關展延這項協議的信函。他支持去除俄羅斯化肥出口的障礙。（譯者：徐睿承）

© 2023 AFP