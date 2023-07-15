南韓總統尹錫悅首訪烏克蘭 承諾擴大援助規模

（法新社基輔15日電） 南韓總統尹錫悅今天首度訪問烏克蘭，並承諾將「擴大規模」提供基輔人道與非致命軍事援助。

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南韓是世界第9大武器出口國，但長期抱持不供應致命武器給正在發生衝突地區的政策。

尹錫悅在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）召開的聯合記者會上宣布，南韓「將較去年擴大供應規模，當時我們是提供頭盔和防彈背心這類物資」。

尹錫悅並表示，南韓提供烏克蘭的人道援助金額，將由去年的1億美元增至今年的1億5000萬美元（約新台幣46億元）。

澤倫斯基則在記者會上對尹錫悅說：「感謝您與我進行意義重大的對話，感謝您的強力支持。」他還告訴記者：「我們談論如何讓人們過正常且安全日子的一切相關重要事務。」

澤倫斯基並感謝尹錫悅再度主動「提供烏克蘭財務、技術和人道援助」。此外他未提及更多細節。

澤倫斯基也讚揚南韓提供軍車與排雷設備，稱這些物資「協助我們拯救生命」。

尹錫悅在與澤倫斯基會晤前，先拜訪了據稱俄羅斯軍隊大屠殺地點烏克蘭的布查鎮（Bucha）。

尹錫悅表示：「現在的烏克蘭，讓我想起過去的南韓。」他讚揚國際社會當時提供援助，讓南韓能「奇蹟般」擊退北韓，且最終發展成為世界主要經濟體之一。

南韓生產大量與北大西洋公約組織（NATO）需求相容的武器，包括戰車、榴彈炮和受歡迎的炮彈。首爾也出售戰車和榴彈炮給波蘭，而波蘭是烏克蘭對抗俄羅斯全面侵略的關鍵盟邦。

© 2023 AFP