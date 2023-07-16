內亂第4個月 蘇丹正規軍代表重返吉達會談

（法新社蘇丹瓦德邁達尼15日電） 蘇丹因敵對將領爭權而陷入的毀滅性戰爭進入第4個月，政府消息人士今天表示，正規軍代表已返回沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah），與他們的準軍事組織敵人會談。

廣告 繼續瀏覽後續

消息人士告訴記者：「武裝部隊代表團已返回吉達，恢復與「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）叛亂分子的談判。」

快速支援部隊並未就重返吉達會談發表評論。由於多次違反停火協議，沙烏地阿拉伯與美國調解員上月暫停會談。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部隊，以及他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」之間的戰鬥從4月15日爆發以來，已造成數百人喪命。柏罕和達加洛在2021年政變後掌權，但兩人日前爭權反目。

蘇丹外交部反對肯亞總統魯托（William Ruto）領導東非八國所組區域集團「政府間發展組織」（IGAD），指責魯托站在「快速支援部隊」一邊。

在吉達會談暫停之前，美國調停員對雙方不願努力實現持續休戰益發沮喪。

專家認為，柏罕與達加洛都選擇消耗戰，希望能在談判桌上取得更大讓步。

© 2023 AFP