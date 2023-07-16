G7財長印度會談 商討援助烏克蘭和全球稅賦等議題

（法新社印度甘地那加16日電） 七大工業國集團財長今天將在印度甘地那加（Gandhinagar）舉行會談，討論有關援助烏克蘭、陷困境經濟體的債務問題、銀行改革以及全球稅賦等議題。

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美國官員表示，七大工業國集團（G7）財長印度會談主要重點是支援世界銀行等多邊開發貸款機構，因應氣候變遷和貧窮等全球性挑戰。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也將出席這場會議。

美國財政部在會前聲明指出：「由於超過一半的低收入國家面臨高風險或陷入債務困境，我們必須採取集體行動，幫助他們乃至全球經濟建立更穩固的基礎，這點至關重要。」

七大工業國集團12日在立陶宛舉行的領袖峰會中承諾，無論多久都將支持烏克蘭擊敗俄羅斯。

對東道主印度來說，任何關於烏克蘭的討論都令人尷尬，因為印度至今未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，又和澳洲、美國和日本同是「四方安全對話」（Quad）的成員。

20國集團（G20）財長和央行首長也將於17日和18日在同一地點舉行會議。

世界銀行（World Bank）總裁彭安傑 （Ajay Banga）警告說：「在我們亟需團結之際，深深的不信任感...正悄悄地撕裂南方世界和北方世界。」

他說，氣候變遷危機，疫後復蘇努力、烏克蘭戰爭，以及消彌貧窮方面缺乏進展等造成（南北）分歧。

彭安傑在世銀於G7財長會談前發表的文章中表示：「南方世界的挫折感是可以理解的。」南方世界泛指開發中國家，即相對於歐美和亞洲發達地區「北方世界」。

彭安傑說：「在許多方面，南方世界正替其他國家的繁榮付出代價。在他們本該向上發展之時，他們擔心當初獲承諾的資源將被轉移至烏克蘭的戰後重建。」

彭安傑又說：「在北方世界，氣候變遷意味着減少碳排。但對南方世界，這是存亡問題，因為颶風更強，耐熱種子供應短缺，乾旱正在摧毀農田和城鎮，洪水正衝走數十年來的發展進步。」」

印度主辦的G20會議，還將討論加密貨幣的監管，以及如何讓開發中國家更容易取得融資，以減輕並適應氣候變遷的衝擊。

© 2023 AFP