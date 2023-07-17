傳瓦格納數百戰士抵中非共和國

（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯一家私人安全公司今天表示，傭兵組織瓦格納集團數以百計「經驗豐富的」戰士已經抵達中非共和國，以確保當地30日得以舉行一項公民投票。

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中非共和國將舉行讓總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）得以尋求第3個任期的修憲公投。瓦格納集團（Wagner Group）的傭兵一直在這個動蕩不安國家幫助當地政府對抗叛軍。

國際安全官員聯盟（Officers' Union for International Security）在加密通訊軟體Telegram上表示：「搭載將在中非共和國作業教官的另一架飛機已經抵達（中非首都）班基（Bangui）。」

「計畫的輪換繼續進行，瓦格納集團數百名經驗豐富的專業人員將參與在中非共和國作業的團隊...俄羅斯教官將繼續援助中非武裝部隊士兵，為預定7月30日舉行的修憲公投確保維安。」

根據美國的說法，由俄羅斯人伊凡諾夫（Alexander Ivanov）營運的國際安全官員聯盟是瓦格納集團在中非共和國的幌子公司。美方1月對伊凡諾夫實施制裁。

國際安全官員聯盟在聲明中表示，旗下教官已對中非安全部隊進行訓練超過5年，使得該國總體安全形勢得以改善。

多個外國消息管道過去數周表示，瓦格納戰士正在離開中非共和國，但是當地政府否認相關說法。

© 2023 AFP