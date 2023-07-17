南韓總統矢言改革 因應極端氣候

（法新社首爾17日電） 韓國連日豪雨成災，引發大範圍洪災與山崩，死亡人數攀升到至少39人。韓國總統尹錫悅今天矢言「徹底改革」韓國因應氣候變遷帶來極端氣候的應變措施。

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韓國內政部表示，清州（Cheongju）中部有多部車輛被困在隧道內，救援團隊越過厚厚的泥漿，努力疏通地下道尋找更多受困民眾，目前全國仍有9人失蹤。

韓國正處於夏季雨季高峰期，連日暴雨引發大規模洪水及山崩，河水泛濫衝破堤防，水庫及水壩滿溢泛濫，預期本周將迎來更多降雨。

尹錫悅今天前往災區慶尚北道勘災前表示：「這類極端氣候事件將變得司空見慣，我們必須接受氣候變遷正在發生，並與之共存。」

他說，這種極端氣候與氣候變遷有關的觀點認為，「這是種異常、無法改變（的情形），需要徹底改革」，呼籲採取「非凡的決心」來改善韓國的準備及應變措施。

他表示，韓國將「動用所有資源」，包括軍隊及警方來協助救援工作，「這次雨季還沒結束，預報顯示明天仍有暴雨」。

此次災情當中，多數傷亡都源自慶尚北道，共有19人死亡、8人失蹤，主因在於當地山區發生大規模山崩，多間民宅居民因逃難不及遭吞噬。

韓國內政部表示，慶尚北道一條河流泛濫時，據報有部分失蹤民眾遭河水衝走。

© 2023 AFP