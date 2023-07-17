台灣副總統8月出席巴拉圭總統就職典禮 將過境美國

（法新社台北17日電） 外交部次長俞大㵢今天說，總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，8月將率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞就職典禮。他說，以往出訪南美都會在美國過境，這次也會依慣例，按舒適、便利、安全、尊嚴等原則辦理。

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總統府今天召開記者會，公布賴副總統將出席巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮。

外交部次長俞大㵢在記者會表示，南美洲友邦巴拉圭將在8月15日舉行新任總統就職典禮，現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）、總統當選人潘尼亞已經分別邀請蔡總統出席就職典禮。

俞大㵢說，出席友邦總統就職具有彰顯兩國邦誼的重要意義，蔡總統特別指派賴副總統擔任特使，率團前往祝賀，以展現對台巴邦誼的重視，台灣已經將規畫分別知會阿布鐸、潘尼亞。

俞大㵢表示，特使團訂於8月14日上午抵達巴拉圭進行訪問，15日參加潘尼亞總統就職典禮，賴副總統同時也將參加巴拉圭慶祝總統就職暨首都亞松森建城486年周年相關活動，期間，賴副總統將會晤阿布鐸與潘尼亞，就彼此共同關切的雙邊合作事項與國際議題交換意見。

俞大㵢說，推動元首外交 增進與友邦高層情誼是政府外交工作的重點之一，阿布鐸曾在今年2月率團來台訪問，展現台巴兩國傳統友好邦誼，潘尼亞也剛在7月11日到15日以總統當選人身分率團來台訪問。

他說，此行賴副總統代表政府與人民，赴巴拉圭恭賀堅定挺台的潘尼亞就職意義重大，相關節目都在規畫協調中，外交部將持續與相關部會、以及巴拉圭政府通力合作，妥善辦理這次專案出訪。

俞大㵢說，出訪南美洲或中南美，以往都會安排在美國過境，這次循以往慣例辦理，以舒適、便利、安全、尊嚴原則，辦理賴副總統在美國過境。

至於其他行程細節，俞大㵢說，都在協調規畫中，有進一步細節再對外說明。

媒體關注，賴副總統過境美國，可能引起中國不滿或新一輪軍演；俞大㵢說，副總統過境美國，他已經辦理過10次，這次是第11次，這是一個慣例，以前就是這個樣子，「沒有理由、也沒有原因造成不必要的騷擾」。

先前傳出賴副總統這次出訪與過境，相當低調，媒體追問，這是否因美方要求；俞大㵢重申，過境美國，以舒適、便利、安全、尊嚴方式辦理，「所謂低調說，是別人在說，不是我們在說」。

© 2023 AFP