日相岸田訪問阿聯 討論綠能科技合作

（法新社杜拜17日電） 日本首相岸田文雄今天抵達阿拉伯聯合大公國訪問，討論雙方在清潔氫、氨供給和回收碳燃料方面的合作。今年聯合國氣候會談將在杜拜舉行。

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岸田是自2020年已故前首相安倍晉三以來，首位訪問阿聯的日相。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）今年11月至12月將在阿聯舉行。

岸田昨天訪問沙烏地阿拉伯，拜訪沙國實際統治者王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）。岸田今天和阿聯元首穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）在阿布達比會談後，明天將前往卡達。

在阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）刊載的公開信中，岸田表示，他計畫提供日本先進的脫碳科技，做為中東綠色能源倡議的一環。東京大使館證實了這些評論。

岸田還說，根據這項倡議，阿聯酋和日本「將在氫和氨的生產和利用，以及碳回收相關領域強化合作」。

隨着石油蘊藏豐富的阿聯籌備主辦COP28聯合國氣候會談，許多國家對於如何降低化石燃料，以及化石燃料造成全球暖化的看法仍分歧。

岸田表示：「日本將和阿聯密切合作，朝向COP28的成功邁進。」

根據沙烏地官方聲明，岸田昨天在紅海城市吉達（Jeddah）和沙國資深官員討論能源安全。

岸田原訂去年8月訪問沙烏地、阿聯和卡達，但因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而延後行程。

岸田訪問波灣國家的時間點，正值該區與中國擴大接觸。死對頭沙烏地阿拉伯和伊朗今年3月在中國斡旋下，同意恢復外交關係。

© 2023 AFP