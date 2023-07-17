澳洲男與狗海上漂流2個月 喝雨水吃生魚獲救

（法新社雪梨17日電） 澳洲1名船員帶着他的狗自墨西哥出發準備橫渡太平洋，不料船隻失去動力，漂流2個月後才奇蹟似獲救，全靠喝雨水和吃生魚渡過難關，求生情節令人聯想起電影「浩劫重生」。

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澳洲男子夏多克（Tim Shaddock）帶着他的狗貝拉（Bella），今年4月駕駛雙體船從墨西哥海濱城市拉巴斯（La Paz）出發，計畫航行約6000公里，前往位在熱帶的法屬玻里尼西亞（French Polynesia）。 然而，夏多克出發後不久，船隻被洶湧的波濤損壞，船上電子設備也失靈，很快就受困於廣闊的太平洋。

2個月後，一艘墨西哥拖網漁船本周將這位衣衫襤褸的業餘船員自海中救出，這令人難以置信的情節，不禁讓人想起湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的電影「浩劫重生」（Cast Away）。

在澳洲「九號電視台」（Nine News）取得的影片中，夏多克對1名救援人員說：「我製作了釣魚工具。」他說，這些工具讓他在茫茫大海中得以靠着釣魚存活下來。

51歲的夏多克留着蓬亂鬍子，顯得非常憔悴。他靠簡單的海鮮充饑，但自稱在其他方面感覺「非常健康」。

在另一段影片中，他說道，「我在海上經歷了非常艱苦的磨難。」「我需要休息和吃點好東西，因為我獨自在海上待了很長一段時間。」

報導指出，夏多克和貝拉很快就會被載回墨西哥，接受進一步健康檢查。

© 2023 AFP