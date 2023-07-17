紐總理籲北京控制緊張局勢 特別是台海與南海

（法新社威靈頓17日電） 紐西蘭總理希金斯今天說，太平洋地區已「更競爭、更難以預測」，他敦促中國協助控制緊張局勢、維護重要貿易路線使用權，並直言南海與台海局勢趨於緊繃，讓紐西蘭憂心。

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中國正迅速擴張其在太平洋地區的外交、經濟和軍事足跡，並與美國及盟國爭奪影響力。

希金斯（Chris Hipkins）在奧克蘭中國商務峰會（China Business Summit）發表演說時表示：「中國的崛起以及他們如何尋求行使其影響力，也是導致戰略競爭日益加劇的一個主要驅動力，特別是在我們所在的印太地區。」

他強調，暢通無阻的海運和航空路線對紐西蘭「至關重要」。

「紐西蘭對印度洋-太平洋地區戰略環境惡化和緊張局勢升級感到擔憂，特別是在南海和台灣海峽等地區。」

他指出：「我們在這些區域擁有直接利益，因此我們關注的是謹慎管理並緩和緊張局勢的需求，以符合太平洋地區更廣泛的利益。」

「我們期待中國在這方面發揮自己的作用。」

近年來，威靈頓（Wellington）對中國人權問題與太平洋地區所有潛在的軍事化問題越來越直言不諱。

© 2023 AFP