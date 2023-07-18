世界銀行總裁：貧富差距可能導致貧窮問題惡化

（法新社印度甘地那加17日電） 世界銀行（World Bank）新任總裁彭安傑今天在印度20國集團（G20）財長會議上表示，富國與窮國之間的鴻溝日益擴大，可能加劇開發中國家的貧困問題。

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法新社報導，如今許多國家仍在設法從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和俄烏戰爭的雙重打擊中復蘇。與此同時，氣候變遷也對一些最無力應對、最貧窮的國家造成嚴重衝擊。

世界銀行總裁彭安傑（Ajay Banga）表示，他擔心缺乏進展可能導致全球經濟分化，進而損害最貧困人口的利益。

G20各國財政部長和中央銀行總裁今天齊聚印度甘地那加（Gandhinagar），展開為期2天峰會。彭安傑在會中表示，「一種不信任讓我夜不成眠，在我們需要團結的時候，這種不信任正悄悄地將全球分化成南北兩端。」

「南方國家（Global South，又稱全球南方或南方世界，意指開發中國家）的沮喪情緒是可以理解的。在很多方面，他們正為我們的繁榮付出代價。」 印裔美籍的彭安傑說，「輪到他們崛起時，他們擔心承諾的資源被轉移到烏克蘭的重建工作，他們認為能源規則沒有獲得平等執行，讓他們的雄心受到限制，他們也擔心貧困會拖垮下一代。」 彭安傑說，「簡單的事實就是：我們無法再忍受另一個排放密集型增長時期。」

峰會主席、印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）今天也提醒各國領導人有責任「引導全球經濟，以實現強勁、永續、平衡和包容性增長」。

© 2023 AFP