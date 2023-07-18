俄無人機攻擊烏克蘭南部海岸 基礎設施受創

（法新社基輔18日電） 俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議後，烏克蘭官員今天表示，俄羅斯無人機和飛彈對烏克蘭南部海岸發動一波攻擊，毀損港口和工業基礎設施。

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烏克蘭南方司令部在聲明中表示，6枚「從敖德薩（Odesa）黑海水域發射」的「口徑」（Kalibr）飛彈被防空系統摧毀。 聲明指出，21架伊朗制見證者（Shahed）無人機也在「從敖德薩地區海上接近」時被摧毀。

「不幸的是，被打落的飛彈殘骸和擊落產生的衝擊波毀損港口基礎設施和幾棟私人住宅。」

這份聲明沒有具體說明港口基礎設施或民宅的確切位置，但表示一名老人在家中受傷，正在接受治療。 烏克蘭南部的敖德薩是海運碼頭所在地，這些碼頭對於俄烏「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）至關重要。

烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）表示，南部港口城市尼古拉耶夫（City of Mykolaiv）的一處「工業設施」在夜間遭到攻擊，隨後發生火災，後來已經撲滅火勢，沒有人員傷亡。

© 2023 AFP