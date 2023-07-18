俄羅斯拒絕延期 黑海糧食倡議到期

（法新社莫斯科17日電） 在俄羅斯拒絕延期後，允許烏克蘭通過黑海向全球出口糧食的協議於伊斯坦堡午夜到期。 這項由聯合國和土耳其於2022年7月斡旋後的安排，旨在避免脆弱國家出現糧食短缺，最後期限是在5月份最後一次延長2個月時確定的。

廣告 繼續瀏覽後續

克里姆林宮今天表示將退出該協議，數月來它一直抱怨該協議的執行情況。

克里姆林宮發言人培斯科夫表示：「糧食協議已經結束。一旦（協議）俄羅斯部分履行完畢，俄方將立即回歸。」

但烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管俄羅斯退出該協議，烏克蘭仍準備繼續通過黑海出口糧食。 莫斯科宣布這一消息的幾個小時前，無人機襲擊了連接俄羅斯和所吞併的克里米亞半島的唯一橋樑「克里米亞大橋」，克里米亞半島是俄羅斯軍隊在烏克蘭南部的重要補給線。

安全部門消息人士對外表示，烏克蘭海軍使用無人機進行了「特別行動」。

莫斯科表示，此次襲擊與其退出糧食協議無關。

根據負責監督這項協議的聯合協調中心（Joint Coordination Centre, JCC）數據，中國、土耳其和已開發國家是這些糧食運輸的主要受益者。

黑海穀物倡議也協助聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）救濟阿富汗、蘇丹和葉門等面臨嚴重糧食短缺的國家。

俄羅斯退出協議的消息對國際小麥價格影響不大，國際小麥價格已較一年前下跌近1/4。

© 2023 AFP