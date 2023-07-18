法國連日騷亂後 馬克宏仍挺柏納續任總理

（法新社巴黎18日電） 近期法國經歷多場動搖政府的危機，總理可能換人當的傳聞因此滿天飛，但總統馬克宏的幕僚已證實柏納將續任總理，正式終結數周以來的猜測。

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法新社報導，總理柏納（Elisabeth Borne）領導政府期間，適逢馬克宏（Emmanuel Macron）第2個任期迄今最動蕩的時期。

近幾個月里，備受爭議的退休金改革與警察殺害非裔青年事件接連引發騷亂，讓整個國家陷入動蕩。

根據法國的政治傳統，總理任期很少超過數年，更換總理通常代表政策轉向。柏納是馬克宏2017年上任以來的第3任總理。

此前有傳言稱馬克宏將任命內政部長達馬南（Gerald Darmanin）接替總理一職，部分原因是認可他處理騷亂的方式。

不過，馬克宏的1名幕僚昨晚透露，總統最終決定維持現狀。

這名官員表示：「為確保工作穩定且深入執行，總統決定留任總理。」

馬克宏也準備在本周稍晚發布聲明，「提醒全國他的明確施政方向」。

柏納表示，她將於本周進行內閣小幅改組。據觀察人士，遭撤換對象可能包括因涉嫌不當處理公共基金而受到批評的國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa），教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）則可能是第一個下台的閣員。

© 2023 AFP