泰利颱風減弱 越北廣西仍發土石流警告

（法新社河內18日電） 颱風泰利（Talim）穿越中國南部後，今天接着抵達越南，強度不如先前預期。在颱風來襲前，兩國共有近26萬人撤離，目前均無死亡消息傳出。

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泰利颱風昨晚在中國南部登陸，在廣東省海岸測到的最大風速為每小時136.8公里。

但泰利今天減弱為熱帶風暴，緩慢掃過越南的白龍尾島（Bach Long Vi），繼續朝中國的廣西省前進。

越南氣象局今天表示，泰利以最大風速每小時60公里左右經過白龍尾島。這座島嶼位在越南首都河內東方的偏遠海上。

越南當局昨天才從北部的港市海防市（Hai Phong）和廣寧省（Quang Ninh）撤離3萬人，現已撤銷海防市的疏散命令。越南「青年報」（Thanh Nien）報導：「市民活動已恢復正常。」

但越南媒體報導，河內的第2大機場今天關閉，打亂了數百航班。

越南當局警告，泰利離開後，北部省分仍可能出現暴雨、洪水和土石流。

中國官方媒體新華社今天報導，泰利登陸前，廣東省有近23萬人撤離家園。

根據氣象預報，中國廣西省直到明天都可能遭受強風豪雨侵襲，且可能發生土石流；當局已關閉學校、暫停數十個列車班次。

香港醫院管理局統計，泰利短暫侵襲香港期間有9人受傷，約112人赴臨時避難所尋求庇護。

香港昨天下午恢復渡輪服務，股市今天恢復交易，但沿海仍有大浪，海灘掛起不宜游泳的紅旗。

新華社報導，隨着泰利往西移動，預期寮國今天也會出現強風暴雨。

© 2023 AFP